Bouw van nieuwe, verstevigde Denderoevers van start Rutger Lievens

28 januari 2020

17u11 4 Aalst De werken aan de stuwsluis op de Dender in Aalst gaan een nieuwe fase in: vanaf woensdag 29 januari start tussen de nieuwe en de oude stuwsluis de bouw van nieuwe, verstevigde oevers, vooral op de linkeroever van de Dender.

“Deze nieuwe fase zal in de eerste helft van 2021 afgewerkt zijn”, zegt de stad Aalst. “Tijdens de werken worden stalen buizen in de grond geplaatst . Deze buizen hebben een diameter van ongeveer 2 meter, zijn tot 21 meter lang en wegen tot 17 ton. In een eerste fase worden de buizen in de grond getrild. Door de aanzienlijke lengte moet het laatste deel echter in de grond geslagen worden met een hydraulische hamer. Dit kan zorgen voor wat geluidshinder en trillingen die tot ver buiten de werf voelbaar kunnen zijn. De trillingen en de werken zijn ongevaarlijk.”

Tijdens de werkzaamheden tussen de Zeebergbrug en de oude stuwsluis zal de Zeebergbrug vaker gebruikt worden voor de aanvoer van materieel over water. “Dit kan zorgen voor vertragingen ter hoogte van de verschillende kruispunten rond de Zeebergbrug (De Gheeststraat (N49), Leo Gheeraerdstlaan, Vilanderstraat en Alfred Nichelsstraat). De brug zal niet bediend worden tijdens de ochtend-, middag- en avondspits. De meeste werken worden vanop het water uitgevoerd. Hierdoor worden geen straten afgezet en blijft de hinder minimaal”, zegt de stad Aalst.