Bouw nieuwe stedelijke kleuterschool ’t Krawietelken van start Rutger Lievens

06 februari 2020

16u12 0 Aalst Nu de voorbereidende werken achter de rug zijn, kan de bouw van de nieuwe stedelijke kleuterschool ’t Krawietelken in de Slotstraat echt beginnen. Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) verwacht dat de kleuters en hun leerkrachten begin 2021 zullen kunnen verhuizen. Het totale gunningsbedrag bedraagt 1,6 miljoen euro, waarvan de helft gefinancierd met een subsidie vanuit Vlaanderen.

“Het huidige gebouw van de stedelijke kleuterschool in de Hovenierstraat is absoluut aan vervanging toe. Er komt een moment dat herstellingswerken eigenlijk weggegooid geld zijn”, zegt de schepen. “Wie subsidies wil krijgen om een nieuwe school te bouwen, moet echter op de wachtlijst van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaan staan en het kan jaren duren alvorens je aan de beurt bent. Gelukkig konden we het dossier van ’t Krawietelken een beetje naar voor schuiven.”

De nieuwe school zal plaats bieden aan drie kleuterklassen, samen goed voor maximaal 75 kleuters. De school verhuist van de Hoveniersstraat naar de Slotstraat. “Dat is een kwestie van efficiëntie en goed omgaan om de beschikbare middelen”, stelt Van Overmeire. “Indien we de school op dezelfde plaats hadden behouden, dan zouden we de kinderen tijdens de sloop en de nieuwbouw op een andere plek in dure containers hebben moeten onderbrengen. Door de school een paar honderd meter op te schuiven, sparen we die huurkosten en een dubbele verhuis uit. Maar we blijven in de wijk, want we willen dat die kleuterschool een buurtschool is.”

“Momenteel zitten de werkzaamheden mooi op schema”, zegt architecte Jasmijn Verhulst. “We overleggen steeds met de buurtbewoners om eventuele overlast die bouwwerken met zich kunnen meebrengen tot een minimum te beperken. Verder doen we er ook alles aan de om de boom die er al decennia lang staat te vrijwaren.”