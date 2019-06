Bouw nieuw zwembadcomplex kan beginnen Rutger Lievens

28 juni 2019

16u47 0 Aalst De omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van het zwembadcomplex werd vandaag afgeleverd. “De renovatie en uitbreiding van het Aalsters zwembad kan binnenkort beginnen”, zegt het stadsbestuur.

“De aanvraag voldeed aan het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Zwembadpark, binnen de zone voor recreatie is de uitbreiding van het zwembad mogelijk”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA). “De laatste duik richting het nieuwe zwembadcomplex is genomen. Het huidige zwembad wordt geïntegreerd in een nieuw compact en kwaliteitsvol gebouw dat moet uitgroeien tot een zwemparadijs voor de Aalstenaars.”

De werken aan het zwembad zullen gefaseerd verlopen. In een eerste fase wordt een deel van de huidige kleedkamers gesloopt en worden er twee nieuwe baden gebouwd, een nieuw vijftigmeterbad en een bad voor waterpolowedstrijden. Nadien worden de overgebleven kleedkamers gemoderniseerd. Tijdens deze werken zal het huidige bad toegankelijk blijven.

Voor Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) is het een hele opluchting dat de stad de vergunning voor het nieuw zwembad aflevert: “Deze vergunning is het resultaat van een intensief traject met inbreng van vele stadsdiensten. Zwemliefhebbers kunnen zich nu stilaan opmaken voor een ultra-modern zwembadcomplex met drie maal meer zwemwater dan het huidige bad, en dit voor een scherp onderhandelde kostprijs.”