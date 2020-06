Bouw nieuw stedelijk zwembad vanuit de lucht bekeken Rutger Lievens

11 juni 2020

16u50 12 Aalst De Aalsterse fotograaf Tim Delmoitie stuurde zijn drone de lucht in boven de bouwwerken van het nieuw stedelijk zwembad en kwam met enkele unieke beelden thuis. Geniet mee!

Aalst Sport deelde de foto’s vandaag op Facebook. “Jammer genoeg is het stedelijk zwembad nog even gesloten. Dankzij Tim Delmoitie krijgen we wel een fantastisch zicht vanuit de lucht op de werken aan het nieuwe zwembadcomplex. Dank je wel Tim voor de mooie foto’s! #aallstsport #nieuwzwembad”, aldus het autonoom gemeentebedrijf verantwoordelijk voor sport.