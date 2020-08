Bosuil vrijgelaten aan volkstuintjes Hoezekouter Rutger Lievens

27 augustus 2020

10u57 9 Aalst ‘s Nachts vliegt er vanaf nu een bosuil over de volkstuintjes van de Hoezekouter in Aalst, op zoek naar woelmuizen. Of dat hoopt Sabrina Courteaux toch. Zij is vrijwilligster in het Vogelopvangcentrum van Merelbeke waar in april een bosuilkuiken uit Aalst werd binnengebracht. Het prachtige dier is opnieuw vrijgelaten in de buurt van de volkstuintjes.

In april werd de bosuil binnengebracht bij de Vogelopvang in Merelbeke, waar Sabrina vrijwilliger is. “Deze bosuil is in Aalst gevonden als donsjong dat uit het nest was gevallen”, zegt ze. Sabrina Courteaux zet zich met hart en ziel in voor de dieren van het Vogelopvangcentrum, dat het financieel niet makkelijk heeft. “Het water staat niet aan hun lippen, ze zijn echt aan het verdrinken. Er zijn niet genoeg middelen. Gelukkig heeft de stad Aalst nu beslist om het Vogelopvangcentrum Merelbeke te steunen. De stad geeft 12 euro per dier, dat is wel al positief”, zegt Sabrina.

Ze hoopt nu dat de vogel van de Hoezekouter zijn nieuwe thuis maakt. “De bosuil eet vooral muizen en hij is hier zeer welkom in de volkstuintjes, want er is een woelmuizenplaag. De groendienst heeft enkele zitpalen geïnstalleerd waar roofvogels kunnen op rusten en naar prooien speuren. Er is een nestkast voor een bosuil in een naburig bosje en in een andere boom een nestkast voor torenvalken.”



