Boomplantactie: Natuurpunt vervangt Amerikaanse eiken en populieren in Kluizenbos door inheemse bomen Rutger Lievens

08 december 2019

13u58 0 Aalst In het Kluizenbos, op de grens tussen Erembodegem en Affligem, hebben 120 vrijwilligers honderden struiken en enkele grote zomereiken en lindes geplant. Natuurpunt herstelt er het oorspronkelijk bos. De komende jaren verdwijnen daarom enkele uitheemse soorten zoals de Amerikaanse eik en populieren.

“Natuurpunt wil van de aankoop van het Kluizenbos gebruik maken om het oorspronkelijk bos opnieuw te herstellen, met veel oude bomen en dood hout waar de natuur vrij zijn gang kan in gaan”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “De exotische bomen zoals snel groeiende populier en woekerende Amerikaanse eik worden stilaan verwijderd en geleidelijk vervangen door meer inheemse bomen zoals zomereik, els, es en hazelaar die meer biodiversiteit opleveren.”

Honderdtwintig natuurliefhebbers hebben de kapvlakte in het Kluizenbos beplant met honderden struiken en enkele grote zomereiken en lindes. De actie leverde via sponsoring ook een mooie financiële steun op voor verdere uitbreiding van het Kluizenbos.

“Binnenkort doet Natuurpunt dit nog eens over aan de andere kant van Aalst. Op zondag 9 februari planten we 2.000 boompjes voor een bosuitbreiding in natuurgebied Honegem. Afspraak vanaf 10 uur aan het weggetje langs de spoorweg aan Lindenstraat 110 te Aalst”, klinkt het bij Natuurpunt.