Boetes en celstraf voor trio winkeldieven Nele Dooms

01 augustus 2019

17u00 11 Aalst De Dendermondse rechter veroordeelde een stel Roemeense winkeldieven. Die sloegen tot vier keer toe in verschillende supermarkten van de Lidl-keten en gingen telkens op dezelfde manier te werk.

“Het trio ging de winkel binnen, maar deden alsof ze niet bij elkaar hoorden”, legde de openbaar aanklager tijdens het proces uit. “Eén van hen legde allerlei spullen in de winkelkar en rolde die tot vlakbij de uitgang, een tweede stond op de uitkijk en een derde reed met de winkelkar naar buiten.”

De drie sloegen in april 2019 zo toe in de Lidl-warenhuizen van Aalst, Affligem en Ninove. Uiteindelijk werden ze door een winkelbediende opgemerkt en die belde de politie. Een andere getuigen had ook al eens de nummerplaat van hun wagen genoteerd. Hun andere daden waren op beelden van bewakingscamera’s te zien. De speurders slaagden erin twee van de drie dieven te vatten. Bij een huiszoeking werd ook nog een portefeuille die eerder gestolen was in Aalst teruggevonden.

Claudia G., die de rechter vertelde dat ze in een depressie zat en onder druk gezet werd door de andere twee, kreeg van de rechtbank een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 400 euro met uitstel. Alexandra C. werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 800 euro boete met uitstel. Daniel P., geen onbekende voor het gerecht, daagde niet op voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en 800 euro boete. De auto van het trio werd verbeurd verklaard omdat hij gebruikt werd bij de diefstallen.