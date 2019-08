Boete voor wie Mobit-deelfiets op verkeerde locatie parkeert Rutger Lievens

26 augustus 2019

14u13 4 Aalst Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe parkeerregels voor Mobit-deelfietsen in Aalst. Voortaan kan je alleen nog parkeren binnen de free floating-zone en in parkeerzones. Wie verkeerd parkeert, betaalt een boete van 5 euro.

Vanaf 26 augustus breidt het aanbod Mobit-deelfietsen in Aalst uit met vijftig exemplaren. Zo komt het totale aantal deelfietsen op 150. De stad sloot een contract af voor de komende twee jaar.

Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe parkeerregels voor fietsen. “Tot nu toe kon je de fiets quasi overal binnen een virtueel afgebakende zone achterlaten, zonder meerkost. Voortaan zal je enkel nog kunnen parkeren binnen de ‘free floating’ (FF)-zone en in parkeerzones erbuiten. Wie niet binnen de FF zone of parkeerzones parkeert zal bovenop de kost van de rit een toeslag van 5 euro moeten betalen”, zegt de stad. “De FF-zone omvat alle straten binnen de ring R41 in het noorden: Boudewijnlaan, Heilig Hartlaan, Leopoldlaan, Albrechtlaan, en de N9 in het zuiden van Aalst: De Gheeststraat, Parklaan, Léo De Béthunelaan, Capucienenlaan, Gentsesteenweg tot aan R41.”

Bepaal mee de parkeerzones

Ben je een Mobit-gebruiker, of wil je gebruik maken van de deelfietsen? Neem dan deel aan de bevraging over de nieuwe parkeerzones. Je kunt zelf aangeven op welke plaats buiten de ring je graag een parkeerzone wenst. De stad zal op basis van deze informatie samen met Mobit nieuwe parkeerzones bepalen die je vanaf 1 oktober makkelijk kan terugvinden in de app. Via de website van de stad Aalst, aalst.be, kan je je mening kwijt.