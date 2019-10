Boete van 400 euro na zware snelheidsovertreding in zone vijftig Koen Baten

03 oktober 2019

18u08 0 Aalst Voor een snelheidsovertreding van 102 kilometer per uur met zijn Porsche Cayenne in de bebouwde kom, moest L. zich donderdagnamiddag verantwoorden in de politierechtbank van Aalst.

L. zelf beseft dat dit soort snelheidsovertredingen niet kan. “Hij heeft na deze overtreding zelfs zijn Porsche verkocht”, aldus zijn advocaat Jeroen D’hondt. “Hij heeft hem ingeruild voor een bestelwagen, waarmee hij dit soort snelheden niet meer zal halen", klinkt het.

L. is een hardwerkende man en kan moeilijk zonder zijn rijbewijs. “Daarom wil ik vragen om het rijverbod in het weekend te leggen, zodat hij in de week zijn job nog kan uitoefenen", aldus D’hondt. De politierechter ging hier op in en gaf hem vijf weken rijverbod die hij mag uitzweten in het weekend. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete van 400 euro.