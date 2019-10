Boete van 400 euro na zware snelheidsovertreding in bebouwde kom Koen Baten

21 oktober 2019

16u58 0 Aalst A.T. moest zich maandagmiddag verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Aalst. De jongeman reed er op 14 augustus 2018 met een snelheid van 103 kilometer per uur waar slechts vijftig was toegelaten.

De advocaat van de beklaagde betwistte zeker de feiten niet. “Hij was verstrooid. Een dag later zou hij op reis vertrekken en hij moest nog enkele zaken regelen, waardoor hij zijn snelheid even niet in het oog had gehouden", klinkt het. Naast de boete moet de man ook een rijverbod van zes weken uitzitten, alvorens hij opnieuw achter het stuur kan kruipen.