Boete en rijverbod voor jonge bestuurder die met bijna 2 promille door rode licht rijdt Koen Baten

17 februari 2020

15u08 3 Aalst W.D.C. uit Aalst stond maandag terecht voor de politierechtbank na een stevige overtreding in het verkeer. De jongeman was een hele avond blijven hangen met vrienden, en besloot daarna om dronken achter het stuur te kruipen. In het centrum van Aalst negeerde hij daarna het rode licht en werd hij opgemerkt door de politie.

De feiten gebeurden op 22 februari 2019 in Aalst. W. vertrok na een avondje uit met vrienden naar huis en kroop nog achter zijn stuur. Toen hij bewust het rode licht negeerde werd hij opgemerkt door de politie en aan de kant gezet. Daar werd hij ook onderworpen aan een alcoholtest en bleek hij 1,95 promille in zijn bloed te hebben, goed voor ongeveer tien glazen bier. Bovendien was de jongeman nog maar een beginnend bestuurder en had hij nog geen twee jaar zijn rijbewijs. “Hij kan zich niet goed meer herinneren waarom hij daar door het rood reed. Hij beseft dat het erg dom was en dat hij een straf zal krijgen", aldus zijn raadsman.

Uiteindelijk kreeg W. een boete van 1.600 euro en drie maanden rijverbod. Hij zal ook zijn theoretisch examen en medische en psychologische proeven moeten ondergaan. Tot slot kreeg hij ook nog een alcoholslot opgelegd van 18 maanden.