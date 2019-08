Boekje en wandeling over ‘misdaad in Aalst’: Van het machtsmisbruik door de geile hulpcommissaris tot de moord op twee boekhouders door een Aalsterse bankier Rutger Lievens

16 augustus 2019

13u44 0 Aalst Het boekje ‘Misdaad in Aalst’ van Jan Louies, David Goossens en Dirk Meert verzamelt de markantste criminele feiten uit de Aalsterse geschiedenis. De oude politieverslagen werden uitgeplozen, krantenarchieven onder de loep genomen. Zo konden de daden van kleine en grote misdadigers gereconstrueerd worden.

Jan Louies, David Goossens en Dirk Meert van Forum Aalst Historiek doken voor dit boekje in het politiearchief. “De processen-verbaal in het politiearchief, opgemaakt tegen grote en kleine misdadigers, zijn een belangrijke bron van info geweest”, zegt David Goossens. “Als je 10 tot 15 pv’s kan verzamelen en dat kan combineren met het verhaal dat de kranten vertellen, kan je een vergeten misdaadverhaal weer tot leven wekken.” Ook Louis Paul Boon gebruikte de processen-verbaal voor zijn boek over De Zwarte Hand.

Het boekje start met het verhaal over ‘het machtsmisbruik door de geile hulpcommissaris’ en eindigt met ‘Mijn mes en mijn pree’. Wij geven een voorsmaakje van enkele opvallende verhalen.

Passionele moord op een actrice

Zo was er de passionele moord uit 1886 op Alice Renaux. Een verhaal dat leest als het scenario voor een kostuumdrama. “Alice Renaux was een Aalsterse actrice die als 17-jarige de muze werd van kunstschilder Félicien Rops. Ze poseerde naakt en werd zijn minnares. Hij introduceerde haar in de Muntschouwburg van Brussel waar ze sopraan was”, vertelt Dirk Meert. “Ze huwde later met Gustave Vander Smissen, een Aalstenaar die wilde doorbreken in de politiek bij de katholieken. Zijn familie was niet akkoord met het huwelijk met dat ‘zangeresje van bedenkelijk alooi’ en de liberale kranten beschimpten de katholieke Vander Smissen.”

Alice begon een passionele relatie met de beste vriend van Gustave. “Toen volksvertegenwoordiger Gustave het bedrog ontdekte, besloot hij te scheiden. Even later verzoenden ze zich, maar Gustave moest er wel ontslag voor nemen uit de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Cadignan, de minnaar van Alice, bracht net op dat moment een brochure uit waarin hij zijn intieme relatie met Alice beschreef”, zegt Dirk Meert. “De stoppen van Gustave zijn toen doorgeslagen en hij heeft Alice met vier schoten doodgeschoten.”

Bankier vermoordt twee boekhouders

Een ander tot de verbeelding sprekend misdaadverhaal waarin een Aalstenaar de hoofdrol speelde, speelde zich af in 1914. “De 55-jarige bankier Leon De Coen had een afspraak bij een klant in Brussel. Het ging niet zo goed met de bank De Coen uit de Nieuwstraat 49 en Leon probeerde achterstallige betalingen bij wanbetalers te recupereren. De Coen had al meermaals geld geleend aan Fivé, een kleermakerij en Fivé vroeg nog eens om een lening”, vertelt jan Louies.

Op het Justitiepaleis van Brussel probeerde het drietal tot een overeenkomst te komen om de schuld af te lossen. “Het lukte niet en ze keerden terug naar het bureau van Fivé. “Daar hoorde een werkman de drie heftig tekeergaan en een kwartier later waren er revolverschoten te horen. Personeelsleden zagen De Coen het bureel uitkomen en het huis verlaten. Binnen lagen de twee boekhouders doodgeschoten. De boekhouding lag op het bureau. Beide boekhouders werden in het hoofd geraakt.”

Uiteindelijk werd de bankier vrijgepleit. Dokters verklaarden hem geestesziek door jarenlang drankmisbruik.

Salon Pierre

Jan Louies en David Goossens gidsen regelmatig groepen rond langs de locaties die in het boek beschreven zijn. Vertrekken doen ze altijd aan het Landhuis, het vroegere stadhuis van Aalst. Daar vertellen ze over ‘Salon Pierre’, dat zich in de hoek van de binnenkoer bevindt waar nu het Huis van het Kind is gevestigd. “In 1899 werd Pieter Daens tijdens een manifestatie voor het algemeen stemrecht een aantal uren opgesloten in ‘t kot. Hij was tussengekomen toen de politie met getrokken sabel de betogende bevolking in ging”, vertelt Louies. “Met zijn opsluiting gaf Pieter Daens zijn naam aan de politiecellen: Salon Pierre. In Salon Pierre werden vooral dronkenlappen, ruziestokers en andere rustverstoorders een nachtje opgesloten.”

Meer info op www.forum.aalsthistoriek.be. ‘Misdaad in Aalst’ is onder meer te koop bij Standaard Boekhandel.