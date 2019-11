Boekenwurmpjes: feestje voor alle Aalsterse tweejarigen in Utopia Rutger Lievens

25 november 2019

18u00 0 Aalst Op zaterdag 30 november is er in Utopia ‘Boekenwurmpjes’ voor alle tweejarigen uit Aalst.

Werd je 2-jarige geboren in de tweede helft van 2017? Dan is het hoog tijd voor een feestje. “Alle tweejarigen uit Aalst kregen een uitnodiging om naar een heus feest te komen, broers en zussen, mama’s en papa’s zijn uiteraard ook welkom. Het feest staat in teken van bosdieren”, zegt Utopia Aalst, dat het feestje organiseert. Wat kunnen de feestvarkens beleven? Voel-, zoek-, en leesboekjes in de jeugdboekenhoek, workshops Kleuterklanken, Wiebelbeentjes, Lindeland, luisterplezier bij de muzikale Kamishibai, Rozelien’s Grime en bewegingsparcours ‘pieterpeuterpad’.

Bevestig je komst via info@utopia-aalst.be.