Boek van Bake Off-bakkers voorgesteld in Kelderman: “Een droom die uitkomt”, zegt Julie Van den Driesschen Rutger Lievens

02 december 2019

18u52 0 Aalst In visrestaurant Kelderman in Aalst is het eerste bakboek van Julie Van den Driesschen en Denise Kuppens voorgesteld. Julie Van den Driesschen is de dochter van Peter Van den Driesschen van Kelderman. In ‘Dubbel zo lekker’ brengt Julie klassiek gebak en Denise een vegan alternatief. De jury van Bake Off Vlaanderen was er om de dames te feliciteren.

Bake Off-presentator Wim Opbrouck was aanwezig op de voorstelling van ‘Dubbel zo Lekker’ in restaurant Kelderman, net als juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn. “Eerst Bake Off, en daarna een boek schrijven: het is een droom die uitkomt”, vertelde Julie Van den Driesschen. Op vraag van uitgeverij Angèle bakte Julie klassieke bakgerechten en zorgde Denise voor het vegan alternatief. “Allemaal haalbare bakcreaties”, verzekert Julie Van den Driesschen bakkers in spe. Al zitten er ook enkele spektakelstukken tussen. “Zoals de Halloweentaart uit Bake Off. De worteltaart is mijn persoonlijke favoriet.”

Alle info op www.julievandendriesschen.com.