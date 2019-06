Boek over 30 jaar jeugdhuis Pallieter: “De hele Belgische muziektop speelde op Pallieterpop” Rutger Lievens

12 juni 2019

14u51 0 Aalst Herinneringen aan 30 jaar jeugdhuis Pallieter in Hofstade zijn nu gebundeld in een boek. De gebroeders Bart en Peter Uyttersprot doken in de archieven van het jeugdhuis dat furore maakte tussen 1969 en 1999.

Het jeugdhuis Pallieter werd in mei 1969 opgestart in een pand in de Hoogstraat, in 1973 verhuisde het naar de Zijpstraat. Er volgden fietsrally’s, film- en debatavonden, danscursussen en tentoonstellingen. Het jeugdhuis had een eigen fotoclub, krant, er was tafeltennis, powertraining en speleologie.

Pallieterpop zetten Hofstade op de kaart in festivalland. Alle bekende Belgische groepen, van Noordkaap tot TC Matic passeerden ooit eens de revue. In 1999 was het echter voorbij voor jeugdhuis Pallieter, na klachten van buren wegens geluidsoverlast en strengere geluidsnormen. “Tijdens een reünie enkele jaren geleden ontstond het idee om iets te doen met al het fotomateriaal en herinneringen die toen naar boven kwamen. Het resultaat hebben we hier in onze handen, een boek over dertig jaar jeugdhuis Pallieter”, zeggen de broers Uyttersprot.