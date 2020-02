Boek lezen in plaats van op de smartphone scrollen: één keer per maand gsm-loze dag in Lyceum Rutger Lievens

04 februari 2020

19u13 0 Aalst Elke laatste vrijdag van de maand is het gsm-loze dag op het Lyceum van Aalst. Het vijfde lesuur van die dag wordt nu een ‘leesuurtje’. De leerlingen lezen een uur: een strip, tijdschrift of boek, wat maakt niet uit.

“Op de gsm-loze dag organiseren de leerlingenraden steeds leuke activiteiten, waarop onze leerlingen die dag eens niet op hun smartphone mogen zitten tijdens de pauzes”, zegt Venita Van Cauter, adjunct van de directeur van het Lyceum. “Op initiatief van een aantal leerkrachten ‘taal’ en met de steun van de pedagogische raad en de directie engageert de hele school op de gsm-loze dag tijdens lesuur 5 (13 tot 13.50 uur) om te lezen: een boek, een ‘graphic novel’, een manga, een tijdschrift, een strip... De taal maakt niet uit. Enige vereiste is dat het een papieren versie is. We spelen met de idee om dit regelmatig te herhalen”, zegt Van Cauter.