Bodemverontreiniging drijft prijs zwembad op: “Ontwikkelaar vraagt 2,5 miljoen euro om asbest te ruimen” Rutger Lievens

01 oktober 2020

18u31 3 Aalst De ontwikkelaar van het nieuwe stedelijke zwembad van Aalst vraagt aan de stad 2,5 miljoen euro om de verontreiniging in de bodem te ruimen. In de ondergrond van de zwembad-site is onder meer asbest gevonden. Geen verrassing, want de plek was jaren terug een stort. De stad en de ontwikkelaar proberen nu tot een overeenkomst te komen.

De kostprijs van het stedelijk zwembad leidde in het verleden al tot grote discussies in de gemeenteraad. Er is sprake van een investering van minstens 50 miljoen euro. De vervuiling in de ondergrond lijkt die prijs nu dus nog met een paar miljoen op te drijven.

Het was Groen-fractieleider Lander Wantens die op de gemeenteraad van Aalst het probleem van de vervuiling van de zwembad-site aankaartte. “Van wanneer is er geweten dat er bodemverontreiniging is en wat zal de meerkost zijn? Wat zijn de gevolgen voor de bouw van het zwembad zelf?”, vroeg hij aan het stadsbestuur.

2,5 miljoen euro

Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) bevestigde op de gemeenteraad aan Groen-raadslid Lander Wantens dat ontwikkelaar Vita de stad een brief heeft gestuurd. “Er is een vervuiling gevonden op de site van het zwembad, met name asbest. We zitten daar maandag over samen met de Vita-groep. Ik kan u wel zeggen dat ze een vordering hebben ingesteld van 2,5 miljoen euro. Een niet onaanzienlijk bedrag”, zegt de schepen.

“De discussie zal worden: in hoeverre was dit te voorzien, aangezien het zwembad gebouwd wordt op een oude stortplaats. We gaan dus met de ontwikkelaar in dialoog. Ik veronderstel niet dat we de volledige som zullen moeten betalen, maar nul euro zal het ook niet worden.”

SportAG

Op de planning en timing van de bouwwerken heeft de vervuiling nagenoeg geen impact. “Corona heeft er een lichte impact op van een anderhalve maand ongeveer, maar volgende zomer zal het sportieve deel van het bad kunnen opengaan”, zegt de schepen van Sport. “Waar de meerkost wel een impact op heeft, is de investeringen van het SportAG (autonoom gemeentebedrijf voor Sport van de stad Aalst, nvdr.). Daar zullen andere keuzes moeten worden gemaakt.”

Ondertussen wordt er volop doorgewerkt aan het nieuwe zwembad aan de Albrechtlaan. Volgend jaar in juni gaan al het nieuwe 35- en 50-meterbad open. In 2021 opent ook de vernieuwde horecazaak in het zwembad, bArd’eau. Het recreatiebad opent pas in maart 2022.