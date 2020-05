Bockie bestelt 24 uur lang de lekkerste Aalsterse gerechtjes: “Liever ‘t zuur dan corona!” Koen Moreau

21 mei 2020

11u32 0 Aalst Het zijn barre tijden voor de horeca, maar ook voor wie graag in cafés en restaurants vertoeft. Jonas Van Boxstael alias Bockie De Repper vond dat het na 8 weken lockdown tijd was voor iets leuks: de 24 uur van Coronaalst. 24 uur bestelde hij de lekkerste gerechtjes die je kan vinden in Aalst. “Londen aan de Dender? Nee, Japan aan de Dender.”



“Ik ben 6 kilo kwijt sinds de start van de lockdown. De omgekeerde trend doet zich voor op mijn bankrekening: die zwelt aan doordat ik niks meer uitgeef in restaurants en cafés. Al die leuke horecazaken zijn overgeschakeld naar afhaalmaaltijden, dus was het tijd om dat eens uit te testen”, zegt Bockie, die 24 uur aan een stuk de ene maaltijd na de andere bestelde. “In totaal bestelde ik bij 33 restaurants en cafés.”

In de video kan je niet alleen Bockie zien smullen, maar zelfs als je Aalst goed kent schrik je van hoeveel lekkers er te bestellen is. “Wat een diversiteit ook: van ontbijtboxen tot sterrenrestaurants. Van cocktails aan de deur van Booze Bazar en De Geniepegen Drauk bijvoorbeeld tot kunst op het bord dankzij Cul’eau, Kelderman of L’Histoire 32”, zegt Bockie, al willen zijn smaakpapillen geen winnaars aanduiden van zijn 24 uren eten in Aalst. “Er zijn in deze tijden alleen maar verliezers bij de horeca, dus moeten we hen steunen en solidair zijn. Waarom niet eens iets totaal nieuws uitproberen?”

Alle gerechtjes van de 24 uur van Coronaalst:

- zuurdesembrood boter en kombucha van L’Histoire 32

- Cockney’s Gin

- Aalsterse vlaai van De Bevoorrading

- Eierwrap met ricotta, gerookte zalm

- grijze garnalen van Table Du Parc

- pannenkoek met bruine suiker van Nobel

- ontbijtpakket van Tafel van Elise

- ramen van Zer053

- cocktails van Booze Bazar

- pulled pork burger van Lucifer

- sushi van Sumo Sushi

- broodje Romy van Romy

- spaghetti van ‘t Apostelken

- carpaccio van De Groen Wilg

- frieten van D’Licious

- brownies van Philimonius

- een broeiken van Mynor van Den Olijfboom

- apéro box van Umami

- dürüm van EL Nachos

- pizza Napolitana van Pizza Pelgrims

- kreeft van Kastrol

- Bloody Mary-pendejo van De Geniepegen Drauk

- Pastrami-sandwich van Moker

- Salade van eieren met asperges van Burnt-L’Histoire32

- paëlla van La Table D’Hugo

- tajine van Purple 15

- zeetong meunière van Cul’eau

- kalfszwezeriken van Kelderman

- rode curry met kip van La Bouffette

-paling in ‘t groen van Cochez