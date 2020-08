BNI Land Van Aalst doet mondmaskers cadeau aan zelfstandigen Rutger Lievens

25 augustus 2020

17u02 0 Aalst Ondernemers van BNI Land Van Aalst hebben in het stadscentrum mondmaskers uitgedeeld aan handelaren.

Elke zelfstandige van Aalst krijgt een mondmasker cadeau van het netwerk van ondernemers, BNI Land Van Aalst. Hij of zij wordt meteen ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten van BNI. “In Aalst zijn we een netwerk van 43 ondernemers en we steunen mekaar, ook tijdens deze coronacrisis. Met deze actie willen we de zelfstandigen een hart onder de riem steken met een gratis mondmasker en hen uitnodigen om lid te worden van BNI. In totaal delen we 300 mondmaskers uit”, zegt Ilse De Greef van BNI Land Van Aalst.