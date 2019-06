Blinde vrouw start stickeractie: “Graag meer begrip voor ons in het verkeer” Rutger Lievens

07 juni 2019

16u49 10 Aalst Brenda Van Voorden (28) en Dylan Lanckman (24) uit Hofstade starten met hun tweetjes een sensibiliseringscampagne voor meer verkeersveiligheid voor blinden en slechtzienden. Er is nog altijd te weinig begrip voor de blinde medemens, vinden ze. Brenda weet waarover ze spreekt, want ze is blind van bij de geboorte.

Aanleiding voor de actie is de niet zo verkeersveilige situatie voor hun deur aan de Steenweg Op Aalst in Hofstade. De geparkeerde auto uitstappen is geen evidentie voor Brenda. “We parkeren ons op de parkeerstrook, maar daarnaast ligt een fietspad en dan pas het voetpad. Enkele weken geleden deed ik de deur open en hoor ik een fietser een geluid maken. Mijn man vertelde me dat het een speed pedelec was, die moest uitwijken voor de deur van de wagen. Ik kan de fietsers niet zien aankomen en zij weten niet dat ik blind ben”, zegt ze.

Meer begrip

Brenda en Dylan merken dat het begrip voor blinden en slechtzienden beter kan in Aalst. “Ik heb gestudeerd in Leuven en daar verloopt dat toch allemaal een beetje zachtaardiger. Als je hier het zebrapad overgaat, dan ben je niet zeker dat de automobilisten zullen stoppen. Sommigen rijden langs je heen terwijl je aan het oversteken bent”, getuigt Brenda. “Ook op vlak van verkeersinfrastructuur is er wel nog wat werk.”

Dat er nu bijna een ongeluk was met een speed pedelec, zet Dylan en Brenda aan tot actie. “In het verleden is er in Gijzegem een kennis van mijn vader zo overleden, door ongelukkig te vallen na een aanrijding tussen fiets en autodeur. Meteen besefte ik dus dat er iets moest veranderen. Bij deze heb ik een sticker ontworpen om tweewielers te waarschuwen voor een blinde passagier”, zegt Dylan. “Deze is al goedgekeurd door vrienden en familie.”

Op de achterruit

De sticker bestaat uit een gevarendriehoek met een rood uitroepteken en een blauwe man met blindegeleidehond erin. Een pijl wijst naar rechts, waar de blinde passagier uit de auto stapt. Onder de rode gevarendriehoek staat in het rood de waarschuwing: ‘Opgepast! Blinde Passagier’ en ‘Attention! Blind Passenger!’

Ze hopen dat de sticker bekend wordt en dat blinden en slechtzienden ze op de achterruit van de wagen kleven. “Wie een sticker wenst, kan die aanvragen door te mailen naar ons op het mailadres lanckman.vanvoorden@proximus.be. We vragen een halve euro voor een sticker”, zeggen Brenda en Dylan.