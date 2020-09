Blij weerzien na lockdownmaanden: Claire (18) trakteert overgrootmoeder op mani- en pedicure Rutger Lievens

14 september 2020

15u48 0 Aalst Voor het eerst sinds de lockdown kon Claire Dhaeseleer (18) haar 99-jarige overgrootmoeder nog eens goed vastpakken. Het bleef niet bij een knuffel, Claire legde haar overgrootmoeder een hele namiddag in de watten, verzorgde haar voeten en maakte een wandeling door de mooie tuin van woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem. Angèle is Claire, die meedoet aan ‘Queen of the Models 2020', haar grootste fan.

Ze hebben elkaar lang moeten missen maar nu kon het eindelijk nog eens. Een goeie knuffel, een babbeltje, overgrootmoeder een beetje verwennen. Op 12 februari 2021 wordt Angèle maar liefst 100 jaar oud. Dat kan al tellen. Ze heeft 8 achterkleinkinderen en daar is Claire (18) er een van.

Angèle genoot van de manicure en pedicure die ze kreeg Claire. Ze zette een petje van Queen of the Models op, dat is de modellenwedstrijd waar Claire aan meedoet. Op 24 oktober vindt de finale plaats. “Ik ben bij de laatste 20 meisjes. Het is de bedoeling dat je een aantal goede doelen steunt en mensen helpt. Dus trakteer ik mijn overgrootmoeder, die zo lang contact heeft moeten missen door corona, eens op een uitgebreide manicure en pedicure”, zegt Claire. Om Queen of the Models te winnen heeft Claire stemmen nodig. Geef haar jouw stem via de website van Queen of the Models.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.