Blender UnderCover: twee dagen rockfestival in De Pupillen Rutger Lievens

06 september 2019

17u52 2 Aalst De zesde editie van rockfestival vindt opnieuw plaats op de Pupillensite van Aalst, op 6 en 7 september. Vorig jaar waren er 2.000 bezoekers, de organisator hoopt dat te evenaren. Gratis is het festival niet meer, gezellig en sympathiek zeker wel. De liefhebbers van het genre kijken uit naar de optredens van Evil Invaders en Goe vur in den Otto op zaterdag.

“Vzw FestivAalst ontstond in 2010 en een klein jaar later vond de eerste editie van het Blender festival plaats. Na de editie van 2013 werd beslist om te evolueren van een betalend indoor evenement naar een gratis openluchtfestival”, zegt organisator Stijn Lievens.

“Op vrijdag 12 september 2014 werd het nieuwe concept Blender UnderCover georganiseerd. Een schot in de roos zo bleek, want de bezoekers gingen van 400 naar 700 in 2014. Geleidelijk aan evolueerde ook de muziek van indie en poprock naar het hardere genre. De laatste jaren zijn we thuisgekomen in de hardrock en heavy metal. Vorig jaar vierden we het vijfjarig bestaan van Blender UnderCover met 2.000 bezoekers over twee dagen”, aldus Stijn.

“We vertrekken niet graag”

Gratis toegang hield Blender helaas niet vol. “We moeten nu wel een kleine toegangsprijs vragen, maar daar tegenover hebben we dan ook een affiche om u tegen te zeggen. Opnieuw gedurende twee dagen”, zeggen de organisatoren. “En zelfs een aftershow op vrijdag in de Cosa Nostra. Ja, we hebben dan toch weer die prachtige Pupillen als locatie, maar het wordt er niet makkelijker op. Medewerking van de stad, vergunningen, in het midden van de stad. We blijven zoeken naar een alternatief zoals elk jaar. Tot zelfs buiten Aalst. We vertrekken niet graag, dus we zien wel.”

“Eten en drinken zal er alleszins ook genoeg zijn. Wees welkom en laat onze stad zien hoe rockers en metalheads allen samen komen voor hetzelfde doel: goede muziek en plezier”, aldus de organisatoren.

Er zijn nog tickets beschikbaar op www.blenderfestival.be.