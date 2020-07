Blauwalgen op Dender in Erembodegem: watercaptatie, watersport en vissen is verboden Rutger Lievens

16 juli 2020

18u20 0 Aalst Op de Dender ter hoogte van de brug over de E40 te Erembodegem zijn blauwalgen opgemerkt. Deze algen kunnen giftige stoffen afgeven die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Om veiligheidsredenen is er een verbod ingesteld om water te capteren uit de Dender te Erembodegem. Ook elke vorm van watersport of vissen is er verboden.

Blauwalgen – of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Drijvend aan het wateroppervlak vormt de blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.

Verbod

Op advies van De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid, vaardigt de stad op grondgebied Erembodegem een captatie- en recreatieverbod uit. Denderwater gebruiken voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen of als drinkwater voor vee is verboden. Andere vormen van captatie worden algemeen ontraden. Daarnaast is ook elke vorm van waterrecreatie op de Dender te Erembodegem verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, jetski, wakeboarden, tubing... Zwemmen in de Dender is sowieso al verboden.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig stalen voor bijkomend onderzoek.