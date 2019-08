Blauwalgen aangetroffen in Dender te Erembodegem Koen Baten

15u08 0 Aalst Het stadsbestuur van Aalst laat weten dat er aan de brug over de E40 te Erembodegem blauwalgen zijn gevonden in de Dender. Deze algen zijn giftig en schadelijk voor mens en dier. Ze kunnen heel wat irritatie veroorzaken en maag- en darmklachten.

Door het aantreffen van de blauwalgen is het verboden om te vissen of enige watersport uit te voeren. Ook kajakken is niet meer toegelaten op het water. Daarnaast is er ook een captatieverbod uitgevaardigd voor Denderwater. Enkel in de bouw mag men het water nog gebruiken om beton af te koelen. Pleziervaarten blijven wel nog toegelaten op de Dender.

De stad volgt de situatie verder op. Hoe lang de blauwalgen er nog aanwezig zullen zijn is niet duidelijk. Er zullen regelmatig stalen genomen worden om de waterkwaliteit te controleren.