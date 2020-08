Blaa Biskoppen zegenen café ‘t Half Maantje en houden minuut stilte voor Ilse Rutger Lievens

11u26 10 Aalst Met zwarte rouwband om de arm zegenden drie monseigneurs van de Blaa Biskoppen café ‘t half Maantje in de Pontstraat. Eerst hielden ze een minuut stilte voor Ilse Uyttersprot, de vermoorde oud-burgemeester van Aalst.

Monseigneur Dimi besprenkelde na de minuut stilte de lokalen, de klanten en de vlot draaiende tapinstallatie met fris leidingwater. Monseigneurs Dimitri Roels, Pascal De Savoye en Johan Van De Winkel alias Ploim kwamen in vol ornaat naar het pas geopende café van uitbater Frank Schollaert. De Blaa Biskoppen wilden hiermee de Aalsterse horeca steunen.

“Op café en restaurant gaan, is niet verboden. Wel moeten alle veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. Maar de horeca moet blijvend gesteund worden. Wanneer de pandemie binnen ettelijke tijd achter de rug zal zijn, willen we niet dan pas uit onze bubbel komen en wakker worden in een woestijn waar geen café of geen restaurant meer open zal zijn”, zei monseigneur Ploim.