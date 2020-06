Biscuiterie Jules Destrooper in zee met Aalsterse start-up: “Verenigingen verkopen meer dan ooit koekjes om kas te spijzen” Rutger Lievens

30 juni 2020

18u42 5 Aalst Biscuiterie Jules Destrooper gaat in zee met de Aalsterse start-up Crowdselling om verkoopacties door verenigingen te organiseren én te optimaliseren. Scholen en verenigingen kunnen al jaren bij Jules Destrooper terecht voor de aankoop van hun iconische koekjes aan speciale voorwaarden, die ze op hun beurt kunnen doorverkopen aan familie, vrienden en collega’s. Dat levert hen een mooie opbrengst op. De vraag en interesse van verenigingen blijft sterk toenemen. Daarom werkt Jules Destrooper vanaf nu samen met de start-up Crowdselling.

Deze Aalsterse start-up werd twee jaar geleden opgericht door Lukas Van Orshoven en biedt non-profit organisaties de kans om hun crowdfunding te professionaliseren en optimaliseren door online geldacties op te zetten.

Crowdselling

“Via Crowdselling kunnen organisaties, gratis en in enkele clicks, een eigen webshop opzetten. Hiermee kunnen ze de bestellingen opvolgen, online betaling accepteren, scoreboards bijhouden van de verkoop. De winst van de verkoop wordt dagelijks op de rekening van de organisatie gestort en na afloop worden de bestellingen bij de organisatie geleverd. Zij staan in voor de verdeling naar hun sympathisanten. Voor Crowdselling is de samenwerking met Jules Destrooper een mooie aanvulling aan hun bestaande portefeuille van vaak Belgische producten die gaan van bierboxen, wijn, bloembollen, over snoepjes tot gin en nu dus ook koekjes van Jules Destrooper”, zegt Lukas Van Orshoven.

“We zijn blij dat we verenigingen een flinke duw in de rug kunnen geven. Ze hebben er vandaag meer dan ooit nood aan. Met Crowdselling hebben we de perfecte partner gevonden om een antwoord te bieden aan de stijgende vraag. Organisaties kunnen online meer mensen bereiken en voor ons behoren papieren bestelformulieren voortaan tot het verleden. Een win-win dus”, aldus Ives Depoortere CEO Biscuiterie Jules Destrooper.

Iconische koekjes

Jules Destrooper biedt via Crowdselling vier unieke pakketten aan, gevuld met de meest iconische en populaire koekjes uit hun gamma. Van de Natuurboterwafels, de Parijse Wafels, het Kandijkoekje in chocolade tot het Amandelbrood. Scholen of verenigingen die in 2020 meer dan 400 pakketten verkopen maken bovendien kans op een gratis ballonvaart voor 10 personen in de luchtballon van Jules Destrooper.

Voor meer informatie of om zelf een verkoopactie te organiseren, kan u terecht op de website van Jules Destrooper.