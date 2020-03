Biostatisticus: “Belangrijk dat we onder 20.000 bevestigde besmettingen blijven” Rutger Lievens

18 maart 2020

17u47 16 Aalst Volgens de berekeningen van VUB-professor en biostatisticus Kurt Barbé uit Aalst zullen we eind april pieken op 24.781 positieve coronatests. Minder dan eerder gedacht, maar een geruststelling is dat echter niet. “Uit de Italiaanse statistieken blijkt dat 8% van het aantal positieve tests op Intensieve Zorgen belandt. Dat komt ongeveer overeen met 20.000 positieve tests. Het blijft dus absoluut noodzakelijk dat we allemaal zoveel mogelijk thuisblijven”, zegt hij.

Professor Kurt Barbé probeert - enkel gewapend met wiskundige formules en algoritmes - de evolutie van deze coronacrisis te voorspellen. Eind vorige week was hij enorm ongerust door de sterke stijging van het aantal besmettingen en trok hij aan de alarmbel. Voor het weekend bleken zijn voorspellingen griezelig accuraat. Na het weekend moest professor Barbé bijsturen. Het aantal positieve tests dat gerapporteerd werd door de overheid lag lager dan wat zijn wiskundig model voorspelde. De nieuwe curve schiet nu niet meer de hoogte in, naar een piek van 45.000 positieve tests, maar maakt een zachtere beweging, die piekt rond de 24.000 positieve tests.

“Morgen 1.761 positieve tests”

“Vandaag werd gemeld dat het aantal positieve gevallen met 243 patiënten verhoogd werd naar 1.486, waarvan 496 gehospitaliseerd en met 100 op de Intensieve Zorgen”, zegt professor Kurt Barbé, die dagelijks een update geeft via sociale media. “Met 1.486 bevestigde besmettingen blijven we de zachte curve aanhouden, hoewel we dicht bij de ondergrens van het voorspellingsinterval van gisteren komen. Bijgevolg koos ik ervoor om het model te herberekenen. Voor verdere voorspellingen in de toekomst verandert er niets, maar voor de onmiddellijke toekomst corrigeert het model zich wat.”

Hij geeft ook de voorspellingen voor de komende dagen mee. “Op 19 maart verwacht ik een totaal van 1.761 positieve tests, met een interval van 1.686 tot 1.836. Op 20 maart voorspelt het wiskundig model een totaal van 2.079 positieve tests, met een interval tussen 1.962 en 2.196. Op 21 maart verwacht ik een totaal van 2.441 positieve tests, met een interval van 2.273 tot 2.609.”

Tot 20.000 positieve tests

Kurt bekijkt het louter wiskundig. “Ik baseer me enerzijds op de cijfers van Italië en anderzijds op de cijfers die gerapporteerd worden over de situatie in België. Niks meer”, zegt hij. “Bij de overheid bekijken ze wellicht ingewikkeldere modellen, maar daar is men geïnteresseerd in een beleid, dus zij gaan uit van scenario’s. Bijvoorbeeld: als we de scholen sluiten, welke effecten heeft dat dan? Die modellen baseren zich meer op expertenkennis en historische scenario’s. Wat ik doe, is data-gedreven, op basis wat er nu aan het gebeuren is. De overheid maakt simulaties. Ik heb een data-gedreven voorspellingsmodel gemaakt. Ik zie de data en ik probeer de wiskundige formule erachter te vinden. Heel standaard in de medische wereld.”

Professor Barbé zegt dat we er nu alles aan moeten doen om het aantal positieve tests zo laag mogelijk te houden, liefst onder de 20.000. “Dat beaamt ook collega-professor Wim Derave. Volgens statistieken van de Italiaanse overheid komt ongeveer 8% van de positieve testen in het ziekenhuis terecht met ernstige ademhalingsproblemen. Met een capaciteit in België van 1.900 bedden op Intensieve Zorgen, doen we er goed aan de curve plat te duwen tot ten hoogste 23.750 positieve tests, mits wat conservatisme beter onder 20.000, want anders wordt de beddencapaciteit overschreden", waarschuwt hij.