Binnenspeeltuin De Speelerij opent op 7 december in du Parc Rutger Lievens

04 december 2019

15u33 48 Aalst Toch wel een historisch moment: in de tot voor kort bekendste stadskanker van Aalst opent nu zaterdag de binnenspeeltuin De Speelerij. De site du Parc ondergaat een metamorfose en in het Aalsters industrieel erfgoed van de vroegere kousenfabriek start nu zaterdag alvast De Speelerij.

Sylvie Vandenhaute (40) en Bart Blanckaert (44) uit Erpe-Mere openen dit weekend De Speelerij. De realisatie van de binnenspeeltuin is een droom die uitkomt voor Sylvie en Bart. “We hebben zelf een zoontje van 7 jaar oud. Toen we met dit plan van start gingen was hij vier jaar en dol op binnenspeeltuinen. In Aalst zelf was er toen niet echt een grote binnenspeeltuin, zoals je die wel in gemeenten in de buurt terugvindt. Zelf studeerde ik hotelmanagement en had een bureaujob. Toch bleef het kriebelen om iets te doen in de horeca. Een binnenspeeltuin is dan ideaal als je een gezin hebt. ‘s Avonds kan je op tijd naar huis en wat is er leuker voor je kind dan wanneer mama en papa werken in een binnenspeeltuin?”

Du Parc stal meteen haar hart. “Het is gewoon prachtig. Ik vond het zelfs prachtig in vervallen staat, toen ik de gebouwen de eerste keer kwam bekijken. Vroeger was ik hier wel eens gepasseerd, maar ik had nooit gedacht dat er zich achter die twee kleine gebouwtjes aan de straatkant nog zo’n groot gebouwencomplex verschool”, zegt Sylvie. “Het was echt een openbaring, en dan nog aan het stadspark. Als ouders met kinderen naar de speeltuin in het park komen en het regent kunnen ze bij ons binnenspringen.”

Springkastelen

Op dit moment is de ingang van De Speelerij nog langs de zij- en achterkant van du Parc. “Er zijn 170 parkeerplaatsen beschikbaar. Men doet er nog alles aan om de wegenis langs het gebouw in orde te krijgen voor dit weekend. In een latere fase zal de ingang zich aan de binnenplaats van du Parc bevinden”, zegt Sylvie.

Die binnenplaats moet nog worden aangelegd, maar het is de bedoeling om er een levendige plek van te maken. “In de zomer kunnen we daar een terras uitstallen en kunnen de kinderen spelen op springkastelen. Het wordt een groene, gezellige plek”, zegt ze.

Hopelijk is De Speelerij tegen deze zomer niet meer alleen actief op du Parc. Normaal gezien had Fidoucia er een textielmuseum moeten openen tegen deze tijd, maar de bouwpolitie ligt dwars en zegt dat de activiteit in tegenspraak is met de bestemming van de site. Op de rest van de site komt er onder meer nog een restaurant, een trampolinezaal en ateliers voor creatievelingen.

De Speelerij opent zaterdag om 10 uur. De speeltuin zal open zijn op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.