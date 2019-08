Binnenkort onverpakt shoppen in Aalst: ‘Ohne’ krijgt vestiging in de Stationsstraat Rutger Lievens

27 augustus 2019

20u27 0 Aalst Ohne, de winkel zonder individueel verpakte producten, komt naar Aalst. Er komt een winkel in de Stationsstraat.

“Binnenkort opening van de eerste zero waste winkel in Aalst!”, zo kondigt Ohne de komst van de winkel in Aalst aan. Gentenaren kennen Ohne al. De winkel is verpakkingsarm en biedt een duurzaam alternatief om op ecologische en economische manier inkopen te doen. In Gent is er een vegetarisch voedingsaanbod maar ook keuken- en badkamergerief, bekers, tandenborstels en zo meer. Het is de bedoeling dat je doosjes, bokalen en tasjes meebrengt naar de winkel.