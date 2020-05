Bijna Moederdag: leerkrachten BSBO De Horizon verrassen mama’s met bloemen Rutger Lievens

08 mei 2020

13u58 8 Aalst Het schoolteam van de lagere school BSBO De Horizon in Aalst brengt op de vrijdag voor Moederdag aan alle mama’s van hun leerlingen een bloem. Maar liefst 137 moeders worden zo in de bloemetjes gezet.

Voor de school is het ook een manier om contact te houden met de ouders in deze coronatijden. Samen met de bloemen en een versje, krijgen de mama’s ook een bundel met taakjes en activiteiten mee voor hun kind. “Als leerkrachten van het buitengewoon onderwijs zoeken we dagelijks naar manieren om contact te houden met ouders en leerlingen. Elke klas heeft een groep op Facebook, we sturen werkbundeltjes op met de post, mailen leuke filmpjes, activiteiten en verhaaltjes. Het is erg belangrijk voor ons om te weten hoe het gaat met de kinderen”, zegt leerkracht Nathalie Mertens. “Omdat de leerlingen dit jaar geen knutselwerkje kunnen maken voor Moederdag, zetten wij de mama’s in de bloemetjes. Letterlijk: we brengen alle mama’s een roos”, zegt ze. In totaal rijden vandaag 30 leerkrachten van BSBO De Horizon rond in de ruime omgeving van Aalst, zelfs tot in Brussel, om 137 mama’s een bloem te bezorgen.