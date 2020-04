Bijna 66% wil voetgangers- en fietsbrug over station Frank Eeckhout

14u18 0 Aalst Uit een rondvraag van Fietsersbond Aalst blijkt dat bijna 66% van de personen die de enquête invulden, voorstander is van een brug over het station. “ Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken", stelt de Fietsersbond vast.

De Fietsersbond van Aalst organiseerde een poll over de fietsersbrug over de Dender, tussen Houtkaai en station. Op dit moment circuleren er drie voorstellen en de Fietsersbond heeft die alle drie geëvalueerd. Marleen Stallaerts van de Fietsersbond geeft haar bevindingen mee. “Want door de stad zijn wij niet gecontacteerd om onze mening te geven”, zegt ze. Het tot nu toe enige goedgekeurde ontwerp staat op het punt om uitgevoerd te worden: een brug tussen station en Houtkaai, met een helling langs Netwerk. Er is een tegenvoorstel van buurtbewoners en burgerplatform over.morgen. Die tekenden een brug met een helling op beide oevers langs de Dender. Dan is er nog een derde optie: een brug met een helling in de Korte Moutstraat.

“In totaal hebben 548 mensen de poll ingevuld en daaruit blijkt dag 65.8% voor een brug is. Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken. Wat ook vooral opvalt is dat van diegenen die niet voor de brug hebben gestemd een overgroot aantal wil dat de omgeving wordt verbeterd. Een degelijke aanpak van het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai en de Pierre Corneliskaai. Naast de antwoorden die online konden worden gegeven hebben we ook bekommernissen ontvangen uit de buurt. Dat gaat over het behouden van de groene long aan de Houtkaai, het respect voor de omwonenden, respect voor de buitenactiviteiten van het Kunstcentrum Netwerk tot de veiligheidsnormen bij het verlaten van deze brug en het behoud van dubbel doorgaand verkeer. We hopen dat de stad rekening houdt met deze resultaten", zegt Marleen Stallaerts.