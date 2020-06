Big Jump wordt Small Jump: “Spring thuis in je badje voor proper water” Rutger Lievens

09 juni 2020

17u39 1 Aalst Ook de Big Jump op 12 juli zal niet kunnen doorgaan door het coronavirus. Jaarlijks springen tientallen mensen in de Dender in Aalst voor proper rivierwater. Er is een alternatief uitgewerkt waarbij iedereen nu van thuis uit in een badje water plonst voor het milieu.

“Wij roepen iedereen (mens en dier) dus op om op 12 juli samen met ons thuis in bad of in een voetbadje te springen voor proper water. Hoe zotter hoe beter”, zeggen de organisatoren. “De foto en/of het filmpje post je dan op Facebook, Instagram of Twitter met als hashtag: #bigjump2020. De compilatie hiervan wordt op 14 juli gepubliceerd. Naar aanloop van 12 juli zal er op 7 juli een watercampagne gelanceerd worden op de sociale media. Iedere dag komt een reden aan bod waarom actie voeren voor proper water nog steeds nodig is.”

“Droogte, plastiekvervuiling en overbemesting zijn ernstige bedreigingen voor de waterkwaliteit. De biodiversiteit in de waterlopen verdient onze aandacht en groene oevers verbinden het water met het land op een organische manier”, zeggen de organisatoren. “Zet dus 12 juli in uw agenda en post massaal jullie ‘jump’-foto’s en filmpjes voor proper water.”