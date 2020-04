Bierhuis ‘t Apostelken schenkt spaghetti aan brandweer, politie en OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

01 april 2020

13u52 36 Aalst Michelle en Kevin, uitbaters van bierhuis ‘t Apostelken in Aalst schenken spaghetti aan brandweer, politie en OLV-ziekenhuis.

Kevin en Michelle willen zo hun steentje bijdragen in deze zware tijden voor de hulpverleners. “Daarom schenken wij deze week tachtig spaghetti’s aan brandweer, politie en het OLV-ziekenhuis om hen een hart onder de riem te steken”, zeggen ze. “We doen dit als blijk van appreciatie voor al het harde werk van deze mensen. We willen tonen dat we eindeloos veel respect hebben voor wat ze in deze tijden verwezenlijken.”