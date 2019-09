Bezwaarschriften vertragen infrastructuurwerken Health & Care Valley Rutger Lievens

24 september 2019

15u03 6 Aalst De Siesegemkouter blijft zeker tot eind dit jaar nog zoals hij er nu bij ligt. De vergunning voor wegenis- en infrastructuurwerken voor de nieuwe Health & Care Valley stootte op enkele bezwaarschriften. De deputatie van Oost-Vlaanderen moet nu beslissen of de vergunning wordt verleend.

De aanleg van wegen en infrastructuur is de eerste stap in het ontwikkelen van de Siesegemkouter. Enkele buurtbewoners gingen in beroep tegen de vergunning. “In totaal gaat het om zeven beroepen, waarvan zes ontvankelijk en volledig en een zevende ontvankelijk, maar niet volledig. De vergunning blijft geschorst tot na de beslissing van de deputatie”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

Er is een hoorzitting op 3 december. Het kan tot eind januari duren vooraleer er een uitspraak is.