Bezoekerscafetaria MOM & POP in ASZ opent op 1 december Rutger Lievens

28 november 2019

15u00 0 Aalst Mom & Pop Super Mega Farm - zo heet de nieuwe bezoekerscafetaria in het A.S.Z. campus Aalst - opent op zondag 1 december de deuren. Voor groep Fonteyne The Kitchen is dit de eerste maal dat ze een foodcorner in een algemeen ziekenhuis uitbaat.

“De focus van de nieuwe cafetaria ligt op de beleving, met speciale aandacht voor de kwaliteit van de gerechten en de snelheid van bediening”, aldus Jan De Nolf, marketing manager Fonteyne The Kitchen. “De uitdaging om naast kwalitatieve en innovatieve zorg ook belevingskwaliteit na te streven voor zowel patiënten als bezoekers is een belangrijke factor voor het A.S.Z. Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg. Met deze nieuwe cafetaria kunnen patiënten en bezoekers op elk moment van de dag in een moderne setting genieten van een uitgebreid aanbod aan gezonde, verse en betaalbare maaltijden, broodjes en dranken”, vertelt Sabine Siau, algemeen directeur.

Take away

Bezoekers kunnen op weekdagen vanaf 8 uur terecht in de cafetaria voor een heerlijk ontbijt voor ontbijtkoeken, vers fruit, vruchtensappen... Tijdens de lunch kan men zich bedienen aan de saladebar met een gevarieerd aanbod aan verse huisbereide salades, proteïnen, noten en zaden en heerlijke vinaigrettes. Mom & Pop Super Mega Farm serveert dagelijks verse soep en dagschotels (waaronder ook een vegetarische schotel). Take away is mogelijk. Er is ook een broodjesbar aanwezig waar men terecht kan voor versbereide broodjes. Tevens kan men in de namiddag smullen van enkele homemade desserten zoals chocolademousse, fruittaartjes, tiramisu en nog veel meer.

Op weekdagen is de bezoekerscafetaria open van 8 tot 20 uur tijdens het weekend van 14 tot 20 uur. Meer informatie vindt u terug op: https://www.facebook.com/momnpopasz/