Bezoekerscafetaria ASZ open vanaf 15 juni, meer bezoek in ziekenhuis mogelijk vanaf 13 juni Rutger Lievens

12 juni 2020

13u12 10 Aalst De bezoekerscafetaria Mom & Pop in het ASZ in Aalst opent op maandag 15 juni. Vanaf 13 juni is de bezoekregeling in het ziekenhuis versoepeld.

Vanaf zaterdag 13 juni 2020 wordt de bezoekregeling op campus Aalst en Geraardsbergen versoepeld. “Vanaf dan zullen niet enkel lang verblijvende patiënten (langer dan vijf dagen) bezoek mogen ontvangen, maar alle patiënten”, aldus het ziekenhuis ASZ. “Naast het vaste bezoekmoment in het weekend, komt er een bijkomend moment in de week waarop bezoek is toegelaten. Het blijft nog steeds belangrijk om zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis toe te laten om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.”

Er blijven wel strenge richtlijnen gelden. Per bezoekmoment wordt één bezoeker (ouder dan 18 jaar) per gehospitaliseerde patiënt toegelaten in het ziekenhuis. Deze persoon hoeft niet steeds dezelfde te zijn. De bezoeker mag maximum één uur aanwezig zijn in het ziekenhuis. Sociale afstand blijft de regel en wie het ziekenhuis binnenkomt, draagt een mondmasker.

Lees alles na op de website van het ziekenhuis.