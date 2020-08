Bezoek belfort, stedelijk museum en Sint-Martinuskerk vanuit je luie zetel Rutger Lievens

03 augustus 2020

13u59 1 Aalst Aalst zet tijdens deze atypische zomer ook virtueel de deuren van zijn grootste toeristische trekpleisters wijd open voor bezoekers. Vanaf vandaag kan je het belfort, ’t Gasthuys – Stedelijk Museum en de Sint-Martinuskerk vanuit je luie zetel bezoeken via www.visit-aalst.be.

Aalst is de trotse thuis van het oudste schepenhuis van de lage landen. Samen met de belforttoren en het gebiedshuisje, in de volksmond het belfort genoemd, vormt het dé blikvanger van de Grote Markt. Het gebouw opent elke derde zondag van de maand de deuren voor bezoekers. Vanaf nu kan je het ook elke dag van de week digitaal bewonderen!

https://www.visit-aalst.be/nl/bezienswaardigheden/belfort

Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk is de hoofdparochiekerk van Aalst. Ze werd gebouwd tussen 1480 en 1660, in verschillende fasen, met verschillende bouwmeesters en met vele onderbrekingen. De kerk kent een roemrijke geschiedenis: priester Daens stak er zijn meest vurige preken af en Rubens sierde haar met een monumentaal altaarschilderij, dat door de Fransen werd geroofd én teruggegeven en tijdens de grote brand van 1949 ternauwernood werd gered.

Momenteel wordt de kerk gerestaureerd, waardoor je een deel van haar kunstschatten even niet live kan bewonderen. Hoewel er meer dan genoeg andere kunstparels wel nog zichtbaar zijn in én rond de kerk, is de website van Visit Aalst voorlopig de enige plek waar je de volledige kerk in 360° kan bekijken.

https://www.visit-aalst.be/nl/sint-martinuskerk/bezoek-de-sint-martinuskerk

’t Gasthuys – Stedelijk Museum

Het stadsmuseum van Aalst is gevestigd op één van de oudste kernen van de stad. In het oude kloostergedeelte is de tentoonstelling DNAalst, over de geschiedenis van de stad en zijn inwoners ondergebracht. In de modernere aanbouwen van het museum vind je tentoonstellingen over Aalst Carnaval, priester Daens en werken van schilder Valerius De Saedeleer terug. Het gebouw alleen al is zeker een (digitaal) bezoekje waard. Vergeet zeker niet ook eens in de kruidentuin te piepen! Zolang de corona-epidemie heerst, is het bezoek fysiek enkel op afspraak te bezoeken.

https://www.visit-aalst.be/nl/museum-bezoek/digitaal-aanbod-stedelijk-museum-aalst