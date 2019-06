Bewoners vergeten kookpot op vuur, kleine keukenbrand snel onder controle Koen Baten

04 juni 2019

In de Frans Breckpotwijk in Aalst is deze avond rond 20.30 uur een kleine brand ontstaan in de keuken van een woning. De bewoners waren vergeten dat er nog een kookpot op het vuur stond en deze was in brand gevlogen. De hulpdiensten waren snel aanwezig en hadden de situatie meteen onder controle. Niemand raakte gewond en de schade was zeer miniem. De woning werd even verlucht door de brandweer.