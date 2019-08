Bewoners steken kachel aan bij dertig graden: Rook komt woning binnen in plaats van door schouw Koen Baten

25 augustus 2019

15u55 5

In de Ijsbroekstraat in Gijzegem hebben bewoners rond de middag hun kachel aangestoken in hun woning. Waarom de bewoners dit gedaan hebben is niet duidelijk, maar bij het aansteken ontstonden er problemen. De rook van de kachel werd naar binnen getrokken in de woning en kon de woning niet meteen verlaten. De brandweer werd verwittigd en kwam meteen ter plaatse om de schouw te onderzoeken. “Uiteindelijk bleek er geen probleem met de schouw te zijn”, aldus officier Kris Segerinck. Bij de brand raakte niemand gewond en er was geen schade in de woning. De brandweer liet even de woning ventileren.