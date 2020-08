Bewoners Moorsel brengen laatste groet aan Ilse Uyttersprot tijdens rit naar begraafplaats Koen Baten

14 augustus 2020

13u58 0 Aalst In Moorsel hebben enkele bewoners van op straat afscheid genomen van Ilse Uyttersprot tijdens haar rit naar het kerkhof. De oud-burgemeester werd er begraven in het bijzijn van haar familie, vrienden en mensen die uitgenodigd waren voor de begrafenis. Van op afstand kwamen ook enkele bewoners een kijkje nemen en een laatste groet brengen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De uitvaart begon vrijdagmorgen om 11.00 uur op het Dorp in Moorsel. Geen grote uitvaart met een massa volk, maar enkele bewoners kwamen toch even kijken om afscheid te nemen van haar. De politie hield ook een oogje in het zeil om te voorkomen dat er te veel volk aanwezig zou zijn. Tijdens haar laatste rit naar de begraafplaats kwam iedereen naar buiten vanuit het dorpscafé. Ook aan de woningen stonden enkele bewoners buiten. Er werd hier en daar een traan gelaten toen ze passeerde.