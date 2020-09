Bewoner woonzorgcentrum De Faluintjes besmet met corona Rutger Lievens

14 september 2020

16u35 12 Aalst Er is een bewoner van woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem besmet met het coronavirus.

Voorlopig gaat het om één besmetting in het woonzorgcentrum van Baardegem. Niemand van de andere bewoners of het personeel is besmet door het coronavirus. Vermoedelijk heeft de senior de besmetting dus opgelopen na een bezoek.

Sarah Smeyers (N-VA) bevestigt de besmetting. “Het is de enige besmetting in onze OCMW-woonzorgcentra”, zegt ze.