Bewoner Watertorenwijk schrijft brief naar buren: “Heb je dringend levensmiddelen nodig uit de supermarkt, dan breng ik die voor je mee” Rutger Lievens

16 maart 2020

10u42 18 Aalst Nils Zahirovic, een bewoner van de Watertorenwijk in Aalst, steekt briefjes in de bussen van zijn buren met de boodschap dat hij gerust levensmiddelen wil meebrengen van de supermarkt waar hij werkt. “Ik besef dat het niet voor iedereen makkelijk is om naar de supermarkt te gaan, dus ik wil gerust een handje helpen”, zegt hij.

Een crisis brengt het beste in mensen naar boven, dat bewijst de hartverwarmende actie van Nils Zahirovic uit Aalst nog maar eens. Nils werkt in een supermarkt in Nieuwerkerken en biedt aan om boodschappen mee te brengen voor de minder mobiele mensen uit zijn buurt. Hij stak briefjes in de bussen in de Watertorenwijk: “Heb je dringend levensmiddelen nodig, dan kan ik die voor jou meebrengen”, staat er te lezen op het briefje.

“Laat dit vooral een trigger zijn voor gezonde jonge mensen om zorg te dragen voor de risicogroepen. Moet je toch de deur uit? Vraag of je iets kan doen voor een ander!”, zegt Nils.