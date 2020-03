Bewoner verbrandt afval in tuin, hele straat vol met rook Koen Baten

29 maart 2020

18u06 0 Aalst In de Binnenstraat in Aalst moest de brandweer vanmiddag ter plaatse komen nadat een bewoonster vanuit de Ajuinstraat heel wat rook had gezien. Bij aankomst bleek dat de bewoner een hele hoop afval aan het opbranden was.

De rook werd opgemerkt omstreeks 17.00 uur deze avond. De brandweer kwam ter plaatse en doofde de afvalbrand meteen. Schade werd er uiteraard niet aangericht, maar het is niet toegelaten om afval in brand te steken in de tuin. De politie kwam ook ter plaatse bij de bewoner thuis.