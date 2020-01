Bewoner van appartement vergeet pot op vuur Koen Baten

10 januari 2020

16u40 4 Aalst Op de Moorselbaan in Aalst moest de brandweer vrijdagmiddag uitrukken nadat er rook werd opgemerkt in een appartementsgebouw. De buren verwittigden de brandweer, die snel ter plaatse kwam.

De rookmelder in het gebouw was afgegaan, waardoor de hulpdiensten snel verwittigd konden worden. In een van de appartementen was een pot op het vuur blijven staan. Deze veroorzaakte lichte rookontwikkeling. De bewoner van het appartement was niet thuis op het moment dat de brand ontstond. De schade bleef beperkt. Het gebouw werd grondig verlucht.