Bewoner en personeelslid woonzorgcentrum De Faluintjes besmet met coronavirus Rutger Lievens

01 april 2020

15u53 8 Aalst Een personeelslid en een bewoner van het woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem zijn besmet met het coronavirus. Nog eens twee bewoners vertonen symptomen, maar wachten de resultaten van hun test af. Ook in woonzorgcentrum Sint-Job is er een bewoner besmet.

In de vier woonzorgcentra van het OCMW van Aalst zijn er twee bewoners met een positieve test en twee bewoners die nog wachten op het resultaat van een test”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “De afwezigheid van het personeel als gevolg van een mogelijke besmetting blijft beperkt tot 1 of 2 personeelsleden per instelling. Geheel volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen de vier woonzorgcentra de situatie in hun instelling op de voet.”

Besmettingen

In woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem testte een personeelslid positief en is nu niet meer aan het werk. Een bewoner testte eveneens positief. Twee bewoners vertonen symptomen maar wachten het resultaat van de test af.

In woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst is er één bewoner besmet. Een andere bewoner vertoonde een paar dagen geleden symptomen maar heeft nu al twee dagen geen koorts meer. In woonzorgcentra Mijlbeke in Aalst en De Hopperank in Erembodegem zijn er geen bewoners met symptomen of positieve tests.

“Op dit moment is de afwezigheid van personeel als gevolg van een mogelijke coronabesmetting beperkt”, zegt schepen Smeyers (N-VA). “In Mijlbeke zijn er twee mensen afwezig omdat zij niet op de werkvloer mogen, in de andere woonzorgcentra gaat het om maximaal 1 personeelslid. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de druk op onze zorgmedewerkers fysiek én psychologisch zeer zwaar is.”

Capaciteit

“Onze woonzorgcentra hebben van bij de start van de coronamaatregelen een aantal scenario’s uitgewerkt om de capaciteit aan zorgpersoneel zo hoog mogelijk te houden”, zegt Smeyers (N-VA). “Als stad en OCMW hebben we een groot aantal zorgmedewerkers in dienst en het is fijn om vast te stellen dat er in deze tijden zorgpersoneel klaar staat om bij te springen in de cluster Ouderenzorg.”