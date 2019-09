Bevraging (gedeelde) mobiliteit in jouw buurt Rutger Lievens

16 september 2019

11u02 6 Aalst Hoe verplaats jij je en hoe kan het volgens jou vlotter? Vul de bevraging in van autodelen.net, VVSG en KVLV naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit.”

“Hoe verplaats je je meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Via deze bevraging bij inwoners krijgen we als stad informatie waarmee we aan de slag kunnen om na te denken over de mobiliteit van morgen. De nadruk ligt op de kansen voor gedeelde mobiliteit”, zeggen de initiatiefnemers.

“Deze bevraging is een initiatief van Autodelen.net, VVSG en KVLV in het kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (16 - 22 september)”, luidt het.

Deelnemers maken kans op één van de tien bonnen ter waarde van 50 euro (naar keuze bij AS Adventure, Oxfam, Standaard Boekhandel, Fiets!, NMBS of De Lijn).

De bevraging vind je hier.