Bestuurster onder invloed botst tegen verkeerslicht en moet zich laten testen Koen Baten

07 november 2019

17u35 1 Aalst M.W. verscheen donderdagmiddag voor de politierechtbank in Aalst nadat ze onder invloed van alcohol een ongeval had. Ze botste met haar voertuig tegen een verkeerslicht. De schade was zwaar en het voertuig was niet meer rijvaardig.

De vrouw had bij het ongeval ook gedronken. Ze blies maar liefst 2,09 promille toen de politie haar controleerde. “Mijn cliënte had een bijzonder moeilijke periode achter de rug en had ruzie gemaakt met haar toenmalige partner", klinkt het. “Ze is dan vertrokken en in haar voertuig gekropen, terwijl ze eigenlijk besefte dat ze niet meer mocht rijden.”

De vrouw had veel te diep in het glas gekeken, waardoor de politierechtbank besliste om de zaak nog even uit te stellen om haar te laten controleren door een dokter. De zaak zal hierdoor worden voortgezet op 5 december.