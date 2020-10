Bestuurster knalt tegen geparkeerde wagen die tegen omheining van woning terechtkomt Koen Baten

08 oktober 2020

09u07 0 Herdersem In de Broekstraat in Herdersem is een bestuurster deze ochtend met haar voertuig tegen een geparkeerde wagen aangereden. De vrouw was uitgeweken om een nog onduidelijke reden en botste op volle snelheid tegen de geparkeerde wagen. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 6.30 uur. Waarom de vrouw plots uitweek is nog niet duidelijk. Ze knalde achteraan op een Dacia die door het ongeval vooruitgeduwd werd en tegen een stenen afsluiting van een woning terechtkwam. De schade aan het aangereden voertuig was groot en de wagen is waarschijnlijk total loss. Ook het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte was zwaar beschadigd.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.