Bestuurster die bromfietser aanreed riskeert boete en rijverbod Koen Baten

18 juni 2020

14u44 0 Aalst Op 22 november 2019 reed A. met haar voertuig een bromfietser aan ter hoogte van de Affligemdreef. Ze schepte de bromfietser die op het fietspad reed op met haar voertuig, waarna het slachtoffer zwaargewond raakte. “Ik had hem echt niet zien komen", vertelde de vrouw.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.45 uur die avond. De bestuurster van de Skoda wilde de Affligemdreef inslaan toen het ongeval gebeurde. De man werd opgeschept en kwam tegen een ander voertuig terecht. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Even werd gedacht dat de vrouw aan het sms’n was, maar dat ontkent ze. “Ik had hem gewoon niet gezien. Ik zag dat er een auto bleef wachten, maar had niet gezien waarom", vertelde ze. “Mijn cliënte heeft het er zeer moeilijk mee en heeft spijt van het ongeval", aldus haar raadsman. Het openbaar ministerie vraagt een boete en een rijverbod. “Indien er een rijverbod gevraagd zou worden hopen wij dat dit in het weekend kan, zodat ze nog naar haar werk kan rijden", klinkt het.

De rechtbank doet uitspraak op 25 juni.