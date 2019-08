Bestuurder van auto waarin Kayleigh (14) om het leven kwam, reed onder invloed van alcohol Inge Bosschaerts

23 augustus 2019

11u28 0 Aalst De bestuurder van de auto die zondagnacht betrokken was in het dodelijke verkeersongeval in Nieuwerkerken, reed onder invloed van alcohol. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen aan onze redactie. Bij het ongeval kwam de 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven.

De eerste resultaten van het toxicologisch onderzoek wezen uit dat de 18-jarige X.M. op het moment van het ongeval onder invloed was van alcohol. Om hoeveel promille het precies gaat wordt niet bekendgemaakt, maar het zou wel gaan om een niet-toegestane hoeveelheid. In het bloed werden geen sporen van drugs gevonden.

Ook de wagen waarmee het ongeval gebeurde en de gsm-toestellen van alle inzittenden zijn onderzocht. Aan de auto zijn geen technische mankementen gevonden die het ongeval veroorzaakt zouden kunnen hebben. Er was ook geen sprake van gsm-gebruik achter het stuur.

Bestuurder X.M. ligt op dit moment nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. Hij kon nog niet verhoord worden. Later zal hij zich voor de politierechter moeten verantwoorden voor onder meer rijden onder invloed van alcohol, inbreuken tegen de regels van een voorlopig rijbewijs en het onopzettelijk veroorzaken van iemands dood door een verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag in Nieuwerkerken. De auto met daarin vier tieners botste op een donkere weg tegen een geparkeerde vrachtwagen. De 14-jarige Kayleigh Leemans kwam daarbij om het leven. De 18-jarige bestuurder X.M. raakte zwaargewond. Ook een 18-jarig meisje in de passagierszetel raakte zwaargewond. Een 16-jarige jongen kwam er met lichte verwondingen vanaf. De bestuurder van de Fiat-cabrio was net 18 jaar geworden en beschikte over een voorlopig rijbewijs. Dat betekent dat hij niet mocht rijden op weekenddagen tussen 22 uur en 6 uur en dat hij geen passagiers mocht vervoeren.